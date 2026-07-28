بعد 24 ساعة من أزمة استبعاد أندريا بيرلو من الترشح للمنصب وما أعقبها من استقالة مالديني وليوناردو...

قدم.. روبرتو مانشيني يعود لقيادة المنتخب الإيطالي مجددا بعد 24 ساعة من أزمة استبعاد أندريا بيرلو من الترشح للمنصب وما أعقبها من استقالة مالديني وليوناردو...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الأول، وكلاوديو رانييري مديرا فنيا للاتحاد، خلفا لباولو مالديني الذي ترك منصبه على خلفية خلاف بشأن تعيين مدرب المنتخب.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فقد أعلن رئيس الاتحاد جيوفاني مالاغو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الاتحادي أن مانشيني هو المدرب الجديد، وهو قرار تم الاتفاق عليه مع رانييري، الذي سيتولى منصب المدير الفني.

جاء هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من استبعاد أندريا بيرلو من المنافسة على المنصب في أعقاب الجدل الدائر حول علاقاته بشركة مراهنات روسية، وهو ما أتبعه مباشرة استقالة المدير الفني للاتحاد باولو مالديني ومعه مستشاره ليوناردو.

مانشيني، البالغ من العمر 61 عاما، سبق له أن درب إيطاليا من عام 2018 حتى عام 2023 وفاز ببطولة أمم أوروبا 2020 - متغلبا على إنجلترا في المباراة النهائية في ملعب ويمبلي.

كما قاد الآزوري إلى رقم قياسي عالمي بسلسلة من 37 مباراة دون هزيمة، لكنه فشل في التأهل لكأس العالم 2022 - حيث خسر أمام مقدونيا الشمالية في مباراة فاصلة، واستقال في أغسطس/آب 2023.

وغادر جينارو غاتوزو منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا في أبريل/ نيسان الماضي بعد فشل الفريق في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وتولى سيلفيو بالديني، مدرب فريق تحت 21 عاما، المهمة بشكل مؤقت.

