رابطة الدوري الإنجليزي تعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل

ثلاثة لاعبين من أرسنال يتنافسون على جائزة أفضل لاعب وثلاثة إسبان في قائمة المرشحين لأفضل مدرب

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، الخميس، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الحالي 2025-2026 بالمسابقة والتي تشمل أفضل لاعب ومدرب ولاعب صاعد.

ويتنافس على جائزة لاعب الموسم، التي فاز بها الدولي المصري محمد صلاح في الموسم الماضي، 8 لاعبين يتقدمهم ثلاثي فريق أرسنال، متصدر الدوري، وهم المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهايس، والحارس الإسباني ديفيد رايا، والدولي الإنجليزي ديكلان رايس.

كما يوجد ثنائي فريق مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند والغاني أنطوان سيمينيو، بالإضافة إلى البرتغالي برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد، والبرازيلي إيغور تياغو من برينتفورد، ومورغان غيبس وايت من نوتينغهام فورست.

وتم ترشيح ستة مدربين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26 لجائزة الأفضل الموسم، من بينهم ثلاث مدربين إسبان.

والمرشحون هم الثلاثي الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال)، وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وأندوني إيراولا (بورنموث)، بالإضافة إلى الإيرلندي كيث أندروز (برينتفورد)، والإنجليزي مايكل كاريك (مانشستر يونايتد)، والفرنسي ريجيس لو بريس (سندرلاند).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب صاعد كل من ريان شرقي ونيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، وجونيور كروبي وأليكس سكوت (بورنموث)، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ومايكل كايودي (برينتفورد)، ولويس هول (نيوكاسل)، وماتيوس فيرنانديز (وست هام).

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي الباب أمام الجماهير حتى ظهر 18 مايو/ أيار الجاري، للتصويت لاختيار الأفضل في الموسم الحالي، على أن يتم إعلان الفائز بالجائزة خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عملية التصويت.

وسيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز في جميع الفئات.