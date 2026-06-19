قدم.. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلن جدول مباريات الموسم الجديد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- أرسنال يستهل حملة دفاعه عن اللقب باستضافة كوفنتري سيتي على أرضه

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، الجمعة، جدول مباريات الموسم الجديد 2026-2027، والذي سينطلق يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس/آب المقبل.

ويبدأ الموسم بعد 34 يوما فقط من نهائي بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة، فيما ستختتم المنافسات يوم الأحد 30 مايو/أيار 2027، قبل 6 أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه على أرضه، يوم الجمعة 21 أغسطس، عندما يستضيف كوفنتري سيتي، المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) والوافد الجديد على الدوري الممتاز، في الجولة الأولى.

ويستضيف فريق هال سيتي، الذي صعد عبر التصفيات، فريق مانشستر يونايتد يوم السبت 22 أغسطس.

بدوره يستضيف فريق إيبسويتش، الصاعد حديثا أيضا، فريق سندرلاند في اليوم نفسه.

ويبدأ مانشستر سيتي مشواره بدون مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي غادر النادي بعد مسيرة امتدت 10 سنوات.

ويستهل الفريق موسمه على أرضه أمام بورنموث يوم الأحد 23 أغسطس، والذي يبدأ بدوره الموسم بمدرب جديد هو الألماني ماركو روز.

وستكون أول مباراة لليفربول تحت قيادة الإسباني أندوني إيراولا، الذي حل محل الهولندي آرني سلوت المقال بعد مغادرته فريق بورنموث، خارج أرضه أمام نيوكاسل في اليوم نفسه.

ويبدأ تشيلسي مشواره تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو بمواجهة فولهام خارج أرضه يوم الاثنين 24 أغسطس، في حين لم يعين فولهام مدربا جديدا بعد رحيل ماركو سيلفا.

ومن بين المباريات الافتتاحية البارزة الأخرى، يحل توتنهام بقيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي بعد نجاة الفريق من الهبوط، ضيفا على برينتفورد.

بينما يستضيف أستون فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري، فريق برايتون.

وأكدت الرابطة أن الجدول الزمني سيتم تصميمه "لتجنب تعارض مواعيد المسابقات المحلية مع مواعيد مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كلما أمكن ذلك".

وتأهلت 9 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز للمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وهو رقم قياسي مشترك، إذ ستلعب فرق أرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وأستون فيلا، وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وستشارك فرق بورنموث وسندرلاند وكريستال بالاس في الدوري الأوروبي، بينما سيتأهل برايتون إلى دوري المؤتمر الأوروبي.