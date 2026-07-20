بسبب توتر العلاقة بين الاتحادين، عقب سلسلة من القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي خلال البطولة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

قدم.. رئيس "يويفا" قاطع نهائي كأس العالم احتجاجا على "فيفا" بسبب توتر العلاقة بين الاتحادين، عقب سلسلة من القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي خلال البطولة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أفادت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، بأن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، لم يحضر نهائي كأس العالم 2026، مساء الأحد، احتجاجا على الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وذكرت هيئة الإذاعة "بي بي سي" أن تشيفرين، الذي سافر إلى مكسيكو سيتي لحضور المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، رفض السفر إلى نيوجيرسي لحضور النهائي، بعد سلسلة قرارات اتخذها "فيفا" خلال البطولة وأدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

وأضافت أن من بين أسباب الخلاف قرار "فيفا" تعليق عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون قبل مباراة بلجيكا، بعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو "مراجعة" عملية الطرد.

وأعرب "يويفا" عن استيائه مما اعتبره خضوع إنفانتينو لضغوط سياسية من الدولة المضيفة، ووصف قرار لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا" بأنه "غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر"، قائلا إنه "تجاوز الخط الأحمر".

وذكرت "بي بي سي" أن من بين مصادر التوتر أيضا قبول "فيفا" قرار السلطات الأمريكية عدم السماح للحكم الصومالي عمر عرتن بدخول البلاد، فيما رد "يويفا" بتعيينه لإدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي الشهر المقبل.

كما رفض الاتحاد الأوروبي تبني بعض التعديلات التي طبقها "فيفا" خلال كأس العالم، مثل فترات التوقف لشرب المياه وإقامة عروض بين الشوطين.

ولم يعتمد "يويفا" كذلك بروتوكول تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد عند الخطأ في تحديد هوية اللاعب، الذي أدى إلى طرد بريل إمبولو خلال خسارة سويسرا أمام الأرجنتين في ربع النهائي.

كما لم يعتمد منح بطاقات للاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث مع لاعبي الفريق المنافس.

وانتقد تشيفرين، قبل انطلاق البطولة، توسيعها لتضم 48 منتخبا، ونقلت عنه صحيفة سلوفينية قوله: "لدينا الكثير من المباريات التي لا تثير الاهتمام على الإطلاق بسبب زيادة عدد المنتخبات".

واعترض تشيفرين علنا على أسعار تذاكر كأس العالم، فيما أعلن "يويفا" مواصلة تقديم فئتين من التذاكر تحت شعار "الجماهير أولا" في بطولة أمم أوروبا 2028 بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

وأوضح الاتحاد أن 40 بالمئة من التذاكر ستكون بسعر يقل عن 35 يورو أو 70 يورو، كما تعهد بعدم اعتماد نظام التسعير الديناميكي.