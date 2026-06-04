قدم.. رئيس ريال مدريد يَعِد بتعيين مورينيو مدربا للنادي إذا أعيد انتخابه الأحد المقبل

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

وعد فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد، بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، سيكون المدير الفني الجديد إذا أعيد انتخابه في التصويت المقرر إجراؤه الأحد المقبل.

وفي مقطع مصور نشره على صفحته الانتخابية في منصة شركة "إكس" الأمريكية، وجه بيريز، رسالة واضحة، حيث ظهر مورينيو، بقميص ريال مدريد وهو يقول "نعم" بالإسبانية.

ودرب مورينيو (63 عاما) ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، محرزا 3 ألقاب، قبل أن يخوض عدد من التجارب بين أندية إنجلترا وإيطاليا وتركيا وأخيرا في البرتغال.

إعلان عودة مدرب بنفيكا استبق كشف أنريكي ريكيلمي، منافس بيريز على الرئاسة، عن "صفقة ضخمة" يعتبر أنها قد تبدل المشهد الانتخابي، فيما سربت حملته اسم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.

وأفاد موقع "ذا أتلتيك" الرياضي بأن بيريز، سيعلن الخميس، التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، بعد رحيله عن ليفربول.

