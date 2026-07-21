قدم.. رئيس رابطة "لا ليغا" يطالب إنفانتينو بالتنحي عن رئاسة الفيفا اتهم الاتحاد الدولي بالعمل على "تدمير صناعة كرة القدم"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

دعا رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" خافيير تيباس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إلى التنحي عن منصبه، مدعيا أن الهيئة الإدارية العالمية "تدمر صناعة كرة القدم".

وقال تيباس في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كان ينبغي على إنفانتينو (سويسري الجنسية) التنحي: "في رأيي، نعم، أعتقد أن وقته قد انتهى".

وأبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني دهشته من الدعم الذي يحظى به إنفانتينو (56 عاما) من جانب الاتحادات الوطنية، مدعيا أن نظام انتخابات الفيفا "فاسد في جوهره".

وتابع: "لا يوجد مرشح معارض، ولا أحد يريد أن يترشح لمجرد الخسارة"، مضيفا: "لا ينبغي له البقاء، لكن الوضع الراهن يعني أنه لن يرحل".

وأوضح: "خلال الأيام القليلة الماضية هنا في أمريكا، سمعت الكثير من الأشخاص الذين يعارضون إنفانتينو، والذين لا يوافقون على ما يفعله".

وواصل: "يقولون ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئا، لا أعرف أيهما أسوأ، الصمت أم التواطؤ، لأن أولئك الذين يلتزمون الصمت يدركون تماما الضرر الذي تعانيه كرة القدم".

وانتقد تيباس (63 عاما) فترات الراحة لشرب الماء في كأس العالم، وفترة الاستراحة الطويلة بين شوطي المباراة النهائية، وتأجيل إيقاف مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون، وإمكانية إقامة بطولة صيفية تضم 64 فريقا في المستقبل.

وأوضح: "كان تعليق عقوبة إيقاف اللاعب الأمريكي قرارا خطيرا للغاية، لقد كانوا محظوظين لأن بلجيكا أقصت الولايات المتحدة، وإلا لنشأت قضية كان من الممكن أن تكلف إنفانتينو وظيفته".

واستطرد: "بما أن بلجيكا فازت، فقد تمكنوا من طي صفحة الموضوع، لكن هذه الأمور ليست سوى غيض من فيض".

وحول اقتراح زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم المقبلة إلى 64 منتخبا، قال تيباس: "زيادة عدد المنتخبات الوطنية أمر غير منطقي، فصناعة كرة القدم ليست مجرد كأس العالم".

وأردف: "المسابقات الوطنية هي التي تدعم هذه الرياضة، إنهم يدمرون صناعة كرة القدم التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، من أجل حدث يستمر 40 يوما ولا يشارك فيه سوى عدد قليل من اللاعبين".

وتابع: "نحن بحاجة إلى عدد أقل من المباريات الدولية وحماية أكبر لكرة القدم الوطنية، على جميع المستويات. إنهم لا يدركون أنهم يتخذون قرارات غير مسؤولة".

وأشار تيباس إلى أن "الفيفا ترتب الأمور كما يحلو لها، وفقا لما تريده ولمصالحها الخاصة، وبالتأكيد ليس لمصلحة كرة القدم، لذلك إذا احتاجت إلى استراحة لمدة 27 دقيقة بين الشوطين، فستحصل عليها".

ورأى تيباس أن استراحات شرب الماء مجرد كذبة، قائلا: "لدينا استراحات في الدوري الإسباني، ولكن فقط عندما يكون الجو حارا حقا. هنا كانت ملاعب دالاس ولوس أنجلوس وأتلانتا مكيفة، وكان عليّ ارتداء سترة في المدرجات. لقد كان ذلك كذبا، واستراحة للإعلانات".

وصرح: "هذا دليل على أننا محكومون من قبل مؤسسة تفعل وتقرر ما تشاء، وقتما تشاء، متبعة مصالحها الخاصة فقط، دون مراعاة بقية كرة القدم، وفي كثير من الحالات، تتصرف هذه المؤسسة على حساب كرة القدم".

ومن المتوقع إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية رابعة في مؤتمر الفيفا في مارس/ آذار المقبل، على الرغم من أن تيباس يعتقد أن إنفانتينو ربما كان سيُطاح به نتيجة لتورطه في القضية المتعلقة ببالوغون.

ونجا اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 25 عاما، من الإيقاف في مباراة فريقه بدور الـ16 أمام بلجيكا، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرار الفيفا في ذلك الوقت، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر"، وكان القرار أحد العوامل التي أدت إلى عدم حضور رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين نهائي كأس العالم.

وفتح إنفانتينو الباب أمام بطولة عالمية تضم 64 فريقا، لكن تيباس استنكر الأمر بسبب الجدول الزمني، قائلا: "نحن بحاجة إلى عدد أقل من المنتخبات الوطنية وحماية أكبر لكرة القدم المحلية".

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فترات راحة إلزامية لمدة ثلاث دقائق لشرب الماء خلال كأس العالم، بغض النظر عن الظروف، في جميع المباريات التي تقام في ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت "الفيفا" إن القرار دخل حيز التنفيذ في إطار التزامها برفاهية اللاعبين، لكن المنتقدين أشاروا إلى أن شركات البث تستخدم فترات الاستراحة وسيلة لتحقيق أرباح من الإعلانات التجارية.

وفي الوقت نفسه، كان عمالقة موسيقى البوب مادونا، وفرقة "بي تي إس"، وشاكيرا، وجاستن بيبر من بين الفنانين الذين قدموا عروضهم خلال فترة الاستراحة بين الشوطين في نهائي كأس العالم، التي امتدت من المدة المعتادة البالغة 15 دقيقة إلى 27 دقيقة.