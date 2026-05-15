إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

كشف ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الخميس، عن تشكيلة "الديوك" المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت مفاجأة باستبعاد إدواردو كامافينغا، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

لم تكن هناك مفاجآت أخرى في تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبا، والتي تضم 10 لاعبين شاركوا في نهائي كأس العالم الأخير في قطر قبل أربع سنوات، بينما بقي لوكاس هيرنانديز ونغولو كانتي وكيليان مبابي من الفريق الذي فاز في موسكو عام 2018.

وسيكون على رأس قائمة وصيف بطل النسخة السابقة في قطر 2022، عثمان ديمبيلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ومايكل أوليسيه، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

في الوقت نفسه، انضم للقائمة لاعبون جدد أبرزهم روبن ريسر، حارس لانس، بناء على أدائه المميز مع فريقه، وقد تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 عاما كأفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحصل ريسر على أول استدعاء له على حساب لوكاس شوفالييه، الذي كان من المتوقع أن يشارك لكن تم تجاهله بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان وتعرض للإصابة.

كما ضمت القائمة مهاجم كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم اختياره ليحل محل هوغو إكيتيكي، الذي تعرض لتمزق في وتر أخيل أثناء لعبه مع ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتلعب فرنسا في المجموعة الأولى إلى جانب النرويج والسنغال والعراق، ويخوض المنتخب الفرنسي، الفائز باللقب مرتين، مباراته الافتتاحية على ملعب ميتلايف في 16 يونيو/حزيران المقبل، ضد السنغال.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى كلا من: مايك ماينان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، برايس سامبا (رين).

في الدفاع: لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس)، ويليام صليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

خط الوسط: نجولو كانتي (فنربهتشه)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).