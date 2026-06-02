قدم.. دومينيكو تيديسكو مدربا جديدا لبولونيا الإيطالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

عيّن بولونيا الإيطالي، الاثنين، دومينيكو تيديسكو مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد لمدة موسمين حتى 30 يونيو/ حزيران 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك خلفا للمدرب السابق فينتشينزو إيتاليانو.

وقال النادي الإيطالي في بيان: "أعلن نادي بولونيا لكرة القدم 1909 أنه عهد بالقيادة الفنية للفريق الأول إلى دومينيكو تيديسكو، الذي وقع عقدا حتى 30 يونيو 2028 مع خيار التمديد لموسم لاحق".

ويخلف تيديسكو، البالغ من العمر 40 عاما، فينتشنزو إيتاليانو، الذي انفصل عن النادي بالتراضي الأسبوع الماضي بعد عامين من العمل معه، عقب فشل الفريق في التأهل إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، باحتلاله المركز الثامن في الدوري الإيطالي.

وكان تيديسكو ، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيطالية قد أقيل من تدريب فنربهتشه التركي في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن تولى المنصب في سبتمبر/ أيلول 2025 بعقد يمتد لعامين عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسبق لتيديسكو أن درب شالكه الألماني (2017-2019)، وسبارتاك موسكو الروسي (2019-2021)، ولايبزيغ (2021-2023) الذي توج معه بكأس ألمانيا عام 2022، إضافة إلى المنتخب البلجيكي (2023-2025).