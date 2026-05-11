دزيكو ينضم لقائمة اللاعبين الذين تخطوا الأربعين عاما بالمونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

من المقرر أن ينضم مهاجم مانشستر سيتي السابق إدين دزيكو إلى قائمة حصرية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر للعب في كأس العالم بعد اختياره، الاثنين، ضمن تشكيلة منتخب البوسنة والهرسك في المونديال.

يعد روجر ميلا، مهاجم منتخب الكاميرون، اللاعب الوحيد في مركز الميدان الذي شارك في كأس العالم بعد بلوغه الأربعين من عمره، حيث شارك وسجل هدفا في بطولة عام 1994.

كما كان هناك ستة حراس مرمى - المصري عصام الحضري، الذي كان يبلغ من العمر 45 عاما في كأس العالم 2018، والكولومبي فريد موندراغون، والأيرلندي الشمالي بات جينينغز، والإنجليزي بيتر شيلتون، والإيطالي دينو زوف، والتوني علي بومنيجل.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك لوكا مودريتش، 40 عاما وكريستيانو رونالدو، 41 عاما، مع منتخبي كرواتيا والبرتغال على التوالي هذا الصيف في الفترة من 11 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز 2026.

لعب دزيكو، الذي يمتلك 148 مباراة دولية، في سبع من مباريات منتخب بلاده الثماني في المجموعة الثامنة من التصفيات، وكذلك في نصف النهائي والنهائي من مسيرتهم عبر التصفيات، سجل هدفه الدولي رقم 73 في مباراة نصف النهائي التي فاز فيها فريقه على ويلز.

البوسنة هي أول فريق يعلن عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تشارك للمرة الثانية فقط، وتلعب في المجموعة الثانية مع كندا وقطر وسويسرا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلج (سانت باولي)، مارتن زلوميسليك (ريجيكا)، عثمان هادزيكيتش (سلافن بيلوبو).

في الدفاع: سعد كولاسيناتش (أتالانتا)، عمار ديديتش (بنفيكا)، نهاد موجاكيتش (غازي عنتاب)، نيكولا كاتيتش (شالكه)، طارق موهريموفيتش (ساسولو)، ستيبان راديليتش (ريجيكا)، دينيس هادزيكادونيتش (سامبدوريا)، نضال سيليك (لنس).

لاعبو الوسط: أمير هادزياحمدوفيتش (هال سيتي)، إيفان سونجيتش (بافوس)، إيفان بيسك (أستانا)، دزينيس بورنيك (كارلسروه)، إرمين مهميتش (سلوفان ليبيريتس)، بنيامين طاهروفيتش (بروندبي)، عمار ميميك (فيكتوريا بلزن)، أرمين جيجوفيتش (يونج بويز)، كريم ألاجبيجوفيتش (سالزبورج)، إسمير باجراكتاريفيتش (إيندهوفن).

الهجوم: إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت)، يوفو لوكيتش (يونيفيرسيتاتيا كلوج)، ساميد بازدار (ياجيلونيا بياليستوك)، هاريس تاباكوفيتش (بوروسيا مونشنجلادباخ)، إدين دزيكو (شالكه).

