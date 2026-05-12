قدم.. خسارة دارمية لنابولي أمام بولونيا في الدوري الإيطالي سقط بثلاثية لهدفين في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تلقى فريق نابولي خسارة درامية أمام ضيفه بولونيا، الذي تغلب عليه بثلاثية مقابل هدفين، الاثنين، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد نابولي عند 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة خلف بطل الدوري فريق إنتر ميلان المتصدر والمتوج باللقب، وأصبح مركزه مهددا من جانب يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، برصيد 68 نقطة.

في المقابل، حقق بولونيا فوزه الأول بعد 3 مباريات (هزيمتان وتعادل) ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بفارق ست نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز السابع.

تقدم بولونيا بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق فيدريكو بيرنارديسكي بتسديدة بيسراه داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ريكاردو أورسوليني الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قلص جيوفاني دي لورينزو الفارق لصالح "البارتينوبي"، قبل أن يعادل زميله البرازيلي أليسون سانتوس النتيجة لنابولي بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

لكن الإنجليزي جوناثان رو أعاد التقدم مجددا لبولونيا بعد أن خطف الهدف الثالث بركلة مقصية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.