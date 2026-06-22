بعد حصوله على 68.58 بالمئة من الأصوات مقابل 29.17 بالمئة لمنافسه جيانكارلو أبيتي في انتخابات شارك فيها 266 مندوبا يمثلون عناصر مختلفة من منظومة كرة القدم الإيطالية..

قدم.. جيوفاني مالاغو رئيسا جديدا للاتحاد الإيطالي بعد حصوله على 68.58 بالمئة من الأصوات مقابل 29.17 بالمئة لمنافسه جيانكارلو أبيتي في انتخابات شارك فيها 266 مندوبا يمثلون عناصر مختلفة من منظومة كرة القدم الإيطالية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



انتخب جيوفاني مالاغو، الاثنين، رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم الإيطالي، الذي يعاني من أزمة كبرى بسبب تدهور النتائج على مستوى المنتخب الوطني والأندية.

وحصل مالاغو، الذي ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، على 68.58 بالمئة من الأصوات في انتخابات جرت بمقر الاتحاد في روما، متفوقا بسهولة على الرئيس السابق للاتحاد جيانكارلو أبيتي، الذي حصل على 29.17 بالمئة من الأصوات، بمشاركة 266 مندوبا يمثلون عناصر مختلفة من منظومة كرة القدم الإيطالية.

ويخلف مالاغو، البالغ من العمر 67 عاما والذي سيقود كرة القدم الإيطالية لدورة زمنية مدتها 4 سنوات، غابرييل غرافينا، الذي استقال بعد خروج المنتخب الإيطالي المفاجئ من تصفيات كأس العالم في أبريل/نيسان الماضي، ما أثار غضبا واسعا بين المشجعين والسياسيين.

كما خرجت أندية البلاد لاحقا من منافسات البطولات الأوروبية جميعها، ما جعل كرة القدم الإيطالية في أسوأ حالاتها منذ 40 عاما.

وستكون أولى مهام مالاغو الكبرى تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، بعد استقالة جينارو غاتوزو إثر فشل الأزوري في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي، وهما مدربان سابقان لمنتخب إيطاليا، يعدان أبرز مرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي في الفترة المقبلة.

وقاد مانشيني المنتخب الإيطالي للفوز ببطولة أوروبا عام 2021، ثم فشل في قيادة الأزوري إلى كأس العالم في العام التالي، قبل أن يرحل لتدريب المنتخب السعودي الذي غادره عام 2024، كما غادر مؤخرا نادي السد القطري.

أما كونتي فقاد المنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، واستقال مؤخرا من تدريب نادي نابولي بعد أن قاده للمركز الثاني في مسابقة الدوري خلف البطل إنتر ميلان.