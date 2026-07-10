إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عيّن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، المدرب الوطني جورجي جيسوس، لقيادة المنتخب الأول بعقد لـ4 أعوام حتى 2030، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي غادر منصبه عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقال حساب المنتخب البرتغالي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "مسار جديد يبدأ اليوم. أهلا بك في المنتخب الوطني، يا سيد جورجي جيسوس".

ويتولى المدرب المخضرم (71 عاما) مهمته الجديدة بعد مسيرة مهنية ناجحة بدأت عام 1989 مع نادي أمورا، وأمضى السنوات الأربع الأخيرة في الخارج، أولا مع فنربهتشه التركي، ثم مع الهلال والنصر في السعودية، حيث فاز بلقب الدوري مرتين متتاليتين.

كما حقق نجاحا هائلا مع فلامنغو البرازيلي، حيث قاد الفريق للفوز بألقاب الدوري البرازيلي، وكأس ليبرتادوريس، وكأس السوبر لأمريكا الجنوبية، وكأس السوبر البرازيلي بين عامي 2019 و2020.

وفي البرتغال، برز كمدرب لنادي سبورتينغ براغا، حيث فاز معه بكأس إنترتوتو، ما لفت أنظار نادي بنفيكا ليقوده بين عامي 2009 و2015، ثم من 2020 إلى 2022، حيث حقق معه ثلاثة ألقاب في الدوري.

كما قام بانتقال مثير للجدل إلى سبورتينغ لشبونة عام 2015، وهو الغريم اللدود لبنفيكا محدثا هزة كبيرة في الكرة البرتغالية، حيث أمضى ثلاث سنوات وفاز بكأس السوبر وكأس الدوري.

وستكون أهداف جيسوس الرئيسية هي الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي فاز به في عام 2025، وقيادة البرتغال في بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، وهي البطولة التي ستستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي ودع منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من الدور ثمن النهائي بعد خسارته الدرامية أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد سجله ميكيل مورينو في الدقيقة 1+90 من عمر اللقاء.