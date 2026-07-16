في إشارة للمطالبة بالتعاقد مع النجم المصري في الموسم الجديد

قدم.. جماهير بشيكطاش تهتف لمحمد صلاح خلال حفل تقديم لياندرو تروسارد في إشارة للمطالبة بالتعاقد مع النجم المصري في الموسم الجديد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

شهد حفل توقيع البلجيكي لياندرو تروسارد لنادي بشيكطاش قادما من أرسنال الإنجليزي، الخميس، هتاف جماعي من جماهير النادي التي احتشدت في مدرجات ملعب "توبراش" بإسطنبول باسم نجم كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح.

وهتف مشجعو الفريق، الذين ارتدوا قميص النادي الذي يحمل اللونين الأسود والأبيض، في مقطع فيديو بصوت واحد: "يا الله بسم الله، محمد صلاح"، داعين النادي للتعاقد مع النجم المصري المنتهي تعاقده مع نادي ليفربول.

هذا الهتاف، الذي سرعان ما أصبح موضوعا رائجا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشف مرة أخرى عن توقعات الجماهير بعقد صفقات جديدة مع النجوم العالميين لتدعيم صفوف الفريق في مقدمتهم صلاح.

وتفاعل رئيس النادي سردال أدالي، مع هتافات الجماهير باسم "محمد صلاح" ورد بابتسامة عريضة، وزاد ظهور "القارة الإفريقية" في الفيديو الترويجي لتقديم تروسارد الذي جرى عرضه خلال الحفل، من حماس الجماهير.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تداول أنباء عن تواجد رامي عباس، وكيل اللاعب محمد صلاح، في إسطنبول، وهو ما فسر على أنه للتفاوض لانتقال نجم ليفربول السابق للعب في الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ" الموسم المقبل.

وأظهر بشيكطاش نشاطا ملحوظا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، حيث أبرم 6 صفقات، سعيا للمنافسة على اللقب بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.