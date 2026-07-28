مانشستر سيتي قال إن اللاعب الإسباني سيبدأ برنامجا تأهيليا بعد معاناته من انزعاج منذ عودته من المونديال..

قدم.. جراحة في الظهر تبعد رودري عن الملاعب لفترة قصيرة مانشستر سيتي قال إن اللاعب الإسباني سيبدأ برنامجا تأهيليا بعد معاناته من انزعاج منذ عودته من المونديال..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



أعلن نادي مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الإسباني رودري خضع لجراحة بسيطة وناجحة في الظهر، وسيغيب عن الملاعب لفترة قصيرة.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني: "يؤكد مانشستر سيتي أن رودري خضع لعملية جراحية بسيطة وناجحة في الظهر".

وتابع: "كان لاعب الوسط يشعر ببعض الانزعاج منذ فترة، قبل أن يخضع للإجراء الطبي لمعالجة المشكلة، وسيبدأ الآن فترة قصيرة من التأهيل".

واختتم: "يتمنى جميع العاملين في النادي الشفاء العاجل لرودري، وسيواصل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي تقديم آخر المستجدات بشأن برنامجه التأهيلي".

وارتبط اسم رودري، البالغ 30 عاما، والذي يتبقى عام واحد على عقده، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما قاد إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم 2026 هذا الشهر، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لكن مسيرته تأثرت بشدة بالإصابات خلال الموسمين الماضيين، إذ غاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 عن معظم مباريات مانشستر سيتي في موسم 2024-2025، بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ويواجه مانشستر سيتي أرسنال في مباراة الدرع الخيرية في 16 أغسطس/ آب المقبل، قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث في 23 من الشهر نفسه.