قدم.. جدارية بملعب "داليمونت بارك" توثق يامال ملوحا بعلم فلسطين مرفق بها رسالة لحملة "أوقفوا المباراة" المطالبة بإلغاء المباراتين المقررتين بين إيرلندا وإسرائيل في دوري أمم أوروبا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

رسم فنان إيرلندي لوحة جدارية في ملعب "داليمونت بارك" معقل نادي بوهيميان في العاصمة دبلن، توثق مشهد رفع نجم برشلونة لامين يامال علم فلسطين خلال الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورافقت الجدارية رسالة لحملة "أوقفوا المباراة" المطالبة بإلغاء المباراتين المقررتين بين منتخب إيرلندا مع إسرائيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أمم أوروبا بالمستوى الثاني.

وظهر نجم برشلونة البالغ من العمر 18 عاما، وهو يحمل العلم الفلسطيني الذي قدمه له المشجعون خلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع إقليم كاتالونيا عقب فوز برشلونة بلقب الدوري على حساب ريال مدريد.

وأثارت هذه المقاطع جدلا واسعا في إسبانيا وعلى الصعيد الدولي، حيث أشاد المشجعون بتضامن الموهبة الإسبانية الشابة صاحب الأصول المغربية العلني مع الفلسطينيين، بينما تلقى النجم الشاب انتقادات لاذعة من وزير الدفاع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، دعا لاعبو كرة قدم أيرلنديون بارزون وشخصيات مشهورة الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إلى مقاطعة مباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة ضد إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام، بسبب الإبادة التي ارتكبتها تل أبيب بغزة.