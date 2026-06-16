قدم.. تونس تقيل اللموشي وتعين رونار مدربا للمنتخب

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة)، الثلاثاء، إقالة المدرب صبري اللموشي وجهازه الفني وتعيين الفرنسي هيرفي رونار خلفا له، عقب خسارة المنتخب أمام السويد بنتيجة 5-1 في مستهل مشواره بكأس العالم 2026.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن الناطق باسم الجامعة معز المستيري: "تمّ الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني (المدرب) صبري اللموشي (54 عاما) وتعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار خلفا له للإشراف على المنتخب التونسي في بقية مشواره ضمن نهائيات كأس العالم 2026".

وأضاف أن القرار شمل أيضا إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد، باستثناء مساعد المدرب وهبي الخزري.

وجاء القرار عقب الخسارة الثقيلة التي تكبدها المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1 فجر الاثنين في مونتيري، في افتتاح مشواره بالمونديال، وبعد أيام قليلة من هزيمة ودية أخرى أمام المنتخب البلجيكي بخماسية نظيفة في بروكسل.

وكان الاتحاد التونسي قد عين صبري اللموشي حامل الجنسيتين التونسية والفرنسية مدربا للمنتخب في يناير/ كانون الثاني 2026 خلفا لسامي الطرابلسي، بعد تجارب تدريبية عدة أبرزها مع منتخب كوت ديفوار ونادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

ويلاقي المنتخب التونسي في مباراته الثانية بالمونديال اليابان، الأحد، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.