في بروفة ودية أخيرة للفريقين قبل المشاركة في كأس العالم 2026..

قدم.. تونس تتكبد خسارة ثقيلة أمام بلجيكا بخماسية نظيفة في بروفة ودية أخيرة للفريقين قبل المشاركة في كأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تكبد المنتخب التونسي خسارة قاسية أمام مضيفه البلجيكي بخماسية نظيفة، السبت، على ملعب "الملك بودوان" ببروكسل في مباراة ودية دولية في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم لكرة القدم 2026.

بدأت بلجيكا اللقاء باندفاع هجومي وكادت تفتتح التسجيل بعد 42 ثانية فقط عبر لياندرو تروسارد، إلا أن عبد المهيب الشماخ تألق وأبعد تسديدته إلى ركلة ركنية.

وعاد الشماخ بعد ذلك بقليل ليحبط ركلة حرة نفذها كيفين دي بروين، لكنه لم يتمكن من منع بلجيكا من التقدم في الدقيقة 28، حين تابع تروسارد الكرة من مسافة قريبة بعد عمل مميز من دوكو في الجهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

في الشوط الثاني واصل الشياطين الحمر ضغطهم وأضافوا الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من الاستراحة، عندما ارتقى شارل دي كيتيلار عاليا لعرضية يوري تيليمانس وحولها برأسه إلى الزاوية العليا اليمنى.

وبينما هددت تونس بتقليص الفارق بعدما ارتطمت تسديدة إلياس العاشوري بالقائم، أكمل "نسور قرطاج" اللقاء بعشرة لاعبين عقب حصول إسماعيل الغربي على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل متأخر على جيريمي دوكو في الدقيقة 62.

واستثمرت بلجيكا تفوقها العددي بعد ثلاث دقائق حين وضع دي بروين الكرة في الزاوية السفلى اليسرى، قبل أن يحسم دودي لوكيباكيو ونيكولا راسكين الانتصار بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 85 و87.

وجاءت تلك المباراة لتكون الأخيرة للفريقين قبل خوض منافسات البطولة، حيث سيبدأ منتخب تونس مشواره بمواجهة السويد يوم 15 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من المجموعة السادسة التي تضم كذلك هولندا واليابان.

على الجانب الآخر، سيفتتح منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مصر يوم 15 أيضا، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.