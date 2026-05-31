قدم.. توقيف 780 شخصا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على خلفية الاشتباكات العنيفة خلال الاحتفالات بالفوز على أرسنال في النهائي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت السلطات الفرنسية أنه تم توقيف 780 شخصا في جميع أنحاء البلاد عندما شابت احتفالات ليلة فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرسنال الإنجليزي اشتباكات عنيفة.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الوضع كان "تحت السيطرة بشكل عام"، لكن زيادة استخدام الألعاب النارية الموجهة ضد قوات إنفاذ القانون أسفرت عن إصابة 57 من قوات الأمن.

وأضاف أن 219 مشاركا في الاحتفالات أصيبوا في فرنسا، بينهم 8 مصابين بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية أوقفت 780 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 480 ضمن نطاق اختصاص مقر شرطة باريس.

وهذا العدد يزيد عن توقيفات العام الماضي، عقب فوز باريس سان جيرمان بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث جرى آنذاك توقيف 592 شخصا، 491 منهم في باريس.

وتدفق آلاف الأشخاص الليلة الماضية إلى شوارع باريس لحضور المباراة والاحتفال بفوز باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة المجرية السبت.

لكن بعض الحشود اشتبكت مع الشرطة، التي تم نشر حوالي 22 ألف عنصر منها في جميع أنحاء فرنسا، تجنبا للاضطرابات التي حدثت العام الماضي عندما فاز باريس سان جيرمان أيضا بالبطولة ذاتها.

ومن المتوقع أن يتجمع حوالي 100 ألف شخص لحضور عرض عسكري يضم اللاعبين في ساحة شامب دي مارس أمام برج إيفل، قبل أن يستقبلهم الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه مساء الأحد.

ووعد نونيز بـ"استجابة قوية من جانب قوات إنفاذ القانون خلال احتفالات عودة اللاعبين وفرض غرامات على عرقلة حركة المرور في حالة حدوث أي تعدي على الطريق الدائري لباريس.