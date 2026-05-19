قدم.. توزيع المنتخبات العربية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 في مجموعات متفاوتة تشمل مواجهات صعبة للصومال وجزر القمر والسودان بينما تلعب تونس وليبيا بمجموعة واحدة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، والتي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وجرت القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بالقاهرة، بمشاركة 48 منتخبا تشمها فرق البلدان الثلاثة المستضيفة للبطولة، حيث ستحدد القرعة مسار المنتخبات نحو النهائيات والتي سيتأهل منها 24 منتخبا إلى المنافسة الكروية الأبرز في إفريقيا.

وجرى توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، ضمت كل واحدة منها 4 منتخبات، حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، بينما ستشهد المجموعات التي تضم أحد البلدان المستضيفة المشتركة، تأهل منتخب واحد إضافي بجانب المستضيف.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات العربية في مجموعات متفاوتة، حيث جاء المنتخب المغربي في المجموعة الأولى مع الغابون والنيجر وليسوتو، فيما حل المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع أنغولا ومالاوي وجنوب السودان.

وأوقعت القرعة الصومال في المجموعة الثالثة النارية مع كوت ديفوار وغانا وغامبيا، وحلت موريتانيا في المجموعة السادسة إلى جانب بوركينا فاسو وبنين وإفريقيا الوسطى، بينما جاء منتخب جزر القمر في المجموعة السابعة بصحبة الكاميرون وناميبيا والكونغو برازافيل.

ووضعت القرعة المنتخبين التونسي والليبي في مجموعة واحدة هي الثامنة مع أوغندا وبوتسوانا، فيما حل المنتخب الجزائري في المجموعة التاسعة مع زامبيا وتوغو وبوروندي، بينما جاء السودان في المجموعة العاشرة مع السنغال وموزمبيق وإثيوبيا.

وتقام التصفيات على ثلاث مراحل، تضم كل مرحلة جولتين، حيث تنطلق المنافسات بإجراء الجولتين الأولى والثانية خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر/ أيلول إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

بينما ستلعب الجولتان الثالثة والرابعة بين 9 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، على أن تختتم التصفيات بإجراء الجولتين الخامسة والسادسة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 مارس/ آذار 2027.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 في 3 دول هي تنزانيا وأوغندا وكينيا، خلال الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 17 يوليو/تموز.

وتحمل هذه النسخة طابعا تاريخيا، إذ تعد المرة الأولى التي تُنظم فيها البطولة القارية بمشاركة ثلاث دول مستضيفة، كما تمثل عودة كأس أمم إفريقيا إلى منطقة شرق إفريقيا للمرة الأولى منذ 51 عاما.

مع العلم بأن المنتخب المغربي هو الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025 التي استضافتها المغرب.

وفيما يلي قرعة المجموعات الكاملة:

المجموعة الأولى: المغرب – الغابون – النيجر – ليسوتو

المجموعة الثانية: مصر – أنغولا – مالاوي – جنوب السودان

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار – غانا – غامبيا – الصومال

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا – غينيا – كينيا – إريتريا

المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية – غينيا الاستوائية – سيراليون – زيمبابوي

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو – بنين – موريتانيا – إفريقيا الوسطى

المجموعة السابعة: الكاميرون – جزر القمر – ناميبيا – الكونغو (برازافيل)

المجموعة الثامنة: تونس – أوغندا – ليبيا – بوتسوانا

المجموعة التاسعة: الجزائر – زامبيا – توغو – بوروندي

المجموعة العاشرة: السنغال – موزمبيق – السودان – إثيوبيا

المجموعة الحادية عشرة: مالي – الرأس الأخضر – رواندا – ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا – مدغشقر – تنزانيا – غينيا بيساو