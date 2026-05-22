قدم.. توخيل يعلن قائمة المنتخب الإنجليزي لمونديال 2026 بعد استبعاد كول بالمر وفيل فودين وهاري ماغواير وترينت ألكسندر-أرنولد من التشكيلة النهائية التي تضم 26 لاعبا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، قائمته النهائية المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو/ حزيران المقبل.

وشهدت قائمة منتخب "الأسود الثلاثة"، التي ضمت 26 لاعبا، استبعاد عدد من الأسماء البارزة، أبرزها كول بالمر وفيل فودين وهاري ماغواير وترينت ألكسندر-أرنولد ومورغان غيبس-وايت وجارود بوين ودومينيك كالفيرت-لوين ولوك شو.

في المقابل، يتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني قائمة المختارين للمشاركة في البطولة للمرة الثالثة، إلى جانب جوردان بيكفورد وجون ستونز وماركوس راشفورد، فيما يستعد جوردان هندرسون لخوض رابع نسخة له في كأس العالم.

وضمت القائمة 9 لاعبين يشاركون للمرة الأولى، هم: جيمس ترافورد، تينو ليفرامينتو، نيكو أورايلي، جيد سبنس، دان بيرن، جاريل كوانساه، إليوت أندرسون، نوني مادويكي، ومورغان روجرز.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الإنجليزي معسكرا إعداديا في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية اعتبارا من 1 يونيو، باستثناء لاعبي أرسنال وكريستال بالاس المرتبطين بخوض نهائيين أوروبيين مع الناديين.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا يومي 6 و10 يونيو في تامبا وأورلاندو، قبل انطلاق منافسات المجموعة الثانية عشرة، التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

الدفاع: دان بيرن وتينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، مارك غيهي (كريستال بالاس)، نيكو أورايلي وجون ستونز (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير).

الوسط: إليوت أندرسون (نوتينغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا).

الهجوم: أنتوني غوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي وبوكايو ساكا (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة، معار من مانشستر يونايتد)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).