قدم.. توتنهام يهدر فرصة الابتعاد عن منطقة الهبوط بعد تعادله أمام ليدز يونايتد بهدف لمثله في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أهدر فريق توتنهام فرصة الابتعاد عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل على ملعبه أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله، الاثنين، في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة، اكتفى توتنهام بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين أمام وست هام، صاحب المركز الثامن عشر، بمنطقة الهبوط بجدول الترتيب العام.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد بداية متوترة من توتنهام الذي كاد أن يتلقى هدفا في الدقيقة 21 برأسية من المدافع الويلزي جو رودون، لكن الحارس التشيكي أنتونين كينسكي تصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء توتنهام ليتمكن المهاجم الفرنسي ماتياس تيل من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة مقوسة من حدود منطقة الجزاء، بعد متابعة لكرة ارتدت من دفاع ليدز.

وأدرك ليدز يونايتد التعادل في الدقيقة 74 عبر دومينيك كالفيرت-لوين من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر ارتكاب ماتياس تيل خطأ داخل المنطقة ضد قائد ليدز الويلزي إيثان أمبادو.

وتصدى أنتونين كينسكي ببراعة لتسديدة البديل شون لونغستاف التي اصطدمت بالعارضة، قبل أن يرفض الحكم مطالبات توتنهام باحتساب ركلة جزاء لصالح جيمس ماديسون عقب تدخل متهور من الألماني لوكاس نميتشا.