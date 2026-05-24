بفوزه الصعب على إيفرتون بهدف دون رد في الجولة الختامية من المسابقة

قدم.. توتنهام يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهبوط وست هام بفوزه الصعب على إيفرتون بهدف دون رد في الجولة الختامية من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ضمن فريق توتنهام البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه إيفرتون بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير" في الجولة الختامية من المسابقة.

دخل "السبيرز" المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل تجنب شبح الهبوط للمرة الأولى منذ 49 عاما، لينجح في العبور باللقاء إلى بر الأمان، بعد أن رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ17، بفارق نقطتين أمام وست هام، الثامن عشر.

ورغم الضغوطات التي مر بها الفريق طوال الموسم، لكن كتيبة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي كافحت بضراوة، لتحقيق الفوز وتجنب كارثة تاريخية كانت ستعصف بمستقبل النادي الكبير.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد في الدقيقة 42، سجله البرتغالي جواو بالينيا، بتسديدة متقنة هزت شباك الحارس جوردان بيكفورد، ليفجر الفرحة في مدرجات ملعب توتنهام هوتسبير، ويمنح فريقه النقاط الـ3 الكافية للبقاء.

في المقابل، وعلى ملعب لندن الأولمبي، لم يكن فوز وست هام على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة كافيا لتجنب أصحاب الأرض الهبوط إلى الدرجة الأدنى بعد 14 موسما متتاليا في البريميرليغ، حيث كانت آمال الفريق معلقة على خسارة توتنهام.

وسجل أهداف كتيبة المدرب البرتغالي نونو سانتو كل من فالنتين كاستيلانوس وجارود بوين وكالوم ويلسون في الدقيقة 67 و79 و4+90.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد وست هام عند 39 نقطة في المركز الثامن عشر، ليلحق بولفرهامبتون وبيرنلي اللذين ضمنا هبوطهما في وقت سابق من الموسم.

وفي مباريات أخرى، حسم ليفربول تأهله لدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بعد تعادله بملعبه مع برينتفورد 1-1 في مباراة شهدت الوداع الأخير للاعبي ليفربول محمد صلاح وأندي روبرتسون.

وعلى ملعب "الاتحاد" خسر فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا 1-2، في لقاء شهد وداع الإٍسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم، وقائد الفريق البرتغالي برناردو سيلفا، والمدافع جون ستونز.

وتغلب مانشستر يونايتد على برايتون 3-0، وأرسنال على كريستال بالاس، ومانشستر سيتي على أستون فيلا، وسندرلاند على تشيلسي بنتيجة 2-1، وفولهام على نيوكاسل 2-0، فيما تعادل بيرنلي مع ولفرهامبتون ونوتينغهام فورست وبورنموث بنتيجة 1-1.