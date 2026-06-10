في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بورنموث ليصبح ثاني صفقات "السبيرز" للموسم الجديد

قدم.. توتنهام يتعاقد رسميا مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بورنموث ليصبح ثاني صفقات "السبيرز" للموسم الجديد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده رسميا مع اللاعب الأرجنتيني ماركوس سينيسي، مدافع فريق بورنموث، في صفقة انتقال حر، في ثاني صفقات "السبيرز" للموسم الجديد.

وقال النادي اللندني عبر موقعه الإلكتروني: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع ماركوس سينيسي. سينضم إلينا هذا المدافع الأرجنتيني الدولي المخضرم في الأول من يوليو/ تموز المقبل، رهنا بالحصول على الموافقة الدولية، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي بورنموث".

بدأ سينيسي (29 عاما)، مسيرته في نادي سان لورينزو بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قبل أن ينتقل إلى أوروبا للانضمام لصفوف فينورد الهولندي عام 2019، ليقضي معه 3 مواسم، ثم رحل إلى الدوري الإنجليزي عام 2022 عبر بوابة بورنموث.

لعب المدافع الأرجنتيني، الذي خاض 3 مباريات دولية مع الألبيسيليستي، لمدة 4 مواسم في صفوف النادي الإنجليزي، حيث قدم في الموسم الماضي أحد أفضل مواسمه، بمشاركته في 39 مباراة في جميع المسابقات وساهم في تأهل بورنموث إلى الدوري الأوروبي.

ويُعد المدافع ماركوس سينيسي، ثاني صفقات توتنهام الصيفية بعد انضمام الظهير الأيسر الاسكتلندي آندي روبرتسون أيضا في صفقة انتقال حر من ليفربول.

في الوقت نفسه، وافق مدافع منتخب ويلز، بن ديفيز (33 عاما) على عقد جديد لمدة عام واحد للبقاء في النادي، فيما سيغادر لاعب خط الوسط المالي إيف بيسوما (29 عاما) بانتهاء عقده رسميا مع الفريق.