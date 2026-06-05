في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول منهيا مسيرة امتدت لتسعة مواسم في قلعة "أنفيلد"

قدم.. توتنهام هوتسبير يتعاقد رسميا مع الاسكتلندي آندي روبرتسون في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول منهيا مسيرة امتدت لتسعة مواسم في قلعة "أنفيلد"

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم الدولي الاسكتلندي آندي روبرتسون، في صفقة انتقال حر، بانتهاء عقده رسميا مع ليفربول نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع آندي روبرتسون، سينضم قائد منتخب اسكتلندا الحائز على العديد من الألقاب، والذي يتمتع بصفات قيادية داخل الملعب وخارجه، إلى النادي في الأول من يوليو بعد انتهاء عقده مع ليفربول".

انضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 32 عاما إلى ليفربول قادما من هال سيتي في عام 2017، ولعب 378 مباراة مع "الريدز"، وعلى مدار 9 مواسم قضاها في قلعة "أنفيلد" فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تضمن سجل بطولاته الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وكأس رابطة المحترفين مرتين بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي.

كان روبرتسون قريبا من الانضمام لتوتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني، عقب التوصل إلى اتفاق بين الناديين، لكن ليفربول انسحب عندما لم يتمكن من استعادة اليوناني كوستاس تسيميكاس من إعارته إلى روما.

ونجا توتنهام من الهبوط بصعوبة بالغة، حيث أنهى الموسم في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، رغم المبالغ الطائلة التي أنفقها النادي للتعاقد مع لاعبين جدد، وتسعى كتيبة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي إلى تحقيق تحسن كبير في الموسم المقبل.