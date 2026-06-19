قدم.. توتنهام الإنجليزي يضم الدولي الهولندي يان بول فان هيك

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكمل نادي توتنهام الإنجليزي، الخميس، صفقة التعاقد مع لاعب كرة القدم الدولي الهولندي يان بول فان هيك، قادما من صفوف برايتون بعقد طويل الأمد، في ثالث صفقات السبيرز في الموسم الجديد.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع يان بول فان هيك، وهو لاعب دولي هولندي مخضرم، انضم إلى الفريق قادما من برايتون وهوف ألبيون، وقد وقع عقدا طويل الأمد مع النادي".

وانضم المدافع الهولندي، البالغ من العمر 26 عاما، إلى برايتون قادما من نادي ناك بريدا الهولندي في عام 2020، لكنه لم يظهر في الفريق الأول إلا بعد عامين من التعاقد معه.

وشارك إجمالا في 131 مباراة مع برايتون، وبدأ أساسيا في 36 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الثامن، ليضمن الفريق التأهل إلى البطولات الأوروبية.

ويتواجد فان هيك حاليا في كأس العالم لكرة القدم 2026 مع المنتخب الهولندي إلى جانب زميله مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، الذي لعب إلى جانبه في مباراة هولندا الافتتاحية ضد اليابان.

ويعد فان هيك ثالث صفقة يبرمها توتنهام هذا الصيف بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون عقب انتهاء عقده مع ليفربول، وقلب الدفاع الأرجنتيني ماركوس سينيسي من بورنموث.