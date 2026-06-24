في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيرنلي في رابع صفقات "السبيرز" للموسم الجديد

قدم.. توتنهام الإنجليزي يضم الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيرنلي في رابع صفقات "السبيرز" للموسم الجديد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أتم توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، صفقة ضم حارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا لصفوف فريقه الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر عندما ينتهي عقده مع بيرنلي في الأول من يوليو/ تموز المقبل.



وقال النادي اللندني في بيان: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع مارتن دوبرافكا. حارس مرمى سلوفاكيا الدولي ذو الخبرة الواسعة، سينضم إلينا في الأول من يوليو بعد انتهاء عقده مع بيرنلي".

وشارك الحارس المخضرم البالغ 37 عاما، والذي سبق له اللعب مع نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، في 35 مباراة مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويعتبر دوبرافكا حارس مرمى صاحب خبرة كبيرة بعد أن لعب 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحافظ على نظافة شباكه في 51 مباراة، وسيكون في منافسة قوية مع الحارسين الإيطالي غولييلمو فيكاريو والتشيكي أنتونين كينسكي لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

ويعد دوبرافكا رابع صفقات روبرتو دي زيربي، الصيفية بعد انضمام المدافعين ماركوس سينيسي وأندي روبرتسون في صفقات انتقال حر، مع وصول المدافع الهولندي يان بول فان هيك من برايتون مقابل 60 مليون يورو.

ويكثف توتنهام محاولاته الجادة لتعزيز خطوطه في الموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي، سعيا للظهور بشكل مغاير، بعد احتلاله المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين متتاليين.