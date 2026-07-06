قدم.. توتنهام الإنجليزي يضم الإيطالي ساندرو تونالي من نيوكاسل في سادس صفقات النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد مقابل 117 مليون يورو

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي، الاثنين، مع لاعب كرة القدم الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، قادما من صفوف نيوكاسل يونايتد، في سادس صفقات "السبيرز" للموسم الجديد.

وقال النادي اللندني في بيان: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع ساندرو تونالي، رهنا بالحصول على تصريح العمل. ينضم لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد".

انضم تونالي إلى نيوكاسل قادما من ميلان مقابل 64 مليون يورو في يوليو/تموز 2023، وتم إيقافه لمدة 10 أشهر من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لخرقه قواعد المراهنات بعد وقت قصير من وصوله.

لكن الإيطالي أصبح لاعبا رئيسيا عند عودته، حيث شارك اللاعب الذي يمتلك 32 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي في 110 مباريات مع "الماكبايس" مسجلا 10 أهداف، وساعدهم في الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) في عام 2025، وهو أول لقب لهم منذ 70 عاما.

وبحسب وسائل الإعلام الإنجليزية، بلغت قيمة الصفقة 117 مليون يورو سيدفع منها توتنهام 108 ملايين يورو رسوما ثابتة، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كإضافات وحوافز.

وأصبح تونالي سادس صفقة لتوتنهام هذا الصيف بعد البرتغالي ماتيوس فرنانديز من وست هام، والهولندي يان بول فان هيك من برايتون، والاسكتلندي أندي روبرتسون، والأرجنتيني ماركوس سينيسي، والحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا في صفقات انتقال مجانية.