بعقد يمتد عامين حتى 2028، خلفا للفرنسي رودي غارسيا، الذي انتهت ولايته

قدم.. تعيين الهولندي فان بوميل مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا بعقد يمتد عامين حتى 2028، خلفا للفرنسي رودي غارسيا، الذي انتهت ولايته

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الجمعة، تعيين الهولندي مارك فان بوميل مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا.

وقال الاتحاد في بيان: "يسر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم أن يعلن تعيين مارك فان بوميل (49 عاما) مدربا وطنيا جديدا للشياطين الحمر، اعتبارا من 15 أغسطس/ آب 2026".

وتابع: "وقع مارك فان بوميل عقدا سيقود بموجبه المنتخب البلجيكي حتى بطولة أمم أوروبا 2028"، أي لمدة عامين.

ويأتي تعيين فان بوميل خلفا للمدرب رودي غارسيا الذي لم يجدد عقده المنتهي بنهاية يوليو/ تموز الجاري، رغم وصول بلجيكا تحت قيادته إلى دور الثمانية في كأس العالم، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفان بوميل أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب هولندا الذي تأهل إلى نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ويعود إلى بلجيكا بعدما سبق له تدريب فريق أنتويرب بين عامي 2022 و2024، في فترة ناجحة للغاية.

وفي موسمه الأول، قاد النادي إلى أول لقب في الدوري منذ العام 1957، وأول ثنائية في تاريخه، بعدما فاز أيضا بكأس بلجيكا.

ثم واصل تألقه بالفوز بأول كأس سوبر في بداية الموسم التالي، قبل أن يقود الفريق إلى نهائي الكأس مرة أخرى.

ولم يجدد فان بوميل عقده في نهاية موسمه الثاني، الذي تعثر بسبب الصعوبات المالية واختلافات الرأي بينه وبين مجلس الإدارة، ليظل دون عمل طوال العامين الماضيين.

ويعود فان بوميل الآن لقيادة بلجيكا حتى نهاية بطولة أمم أوروبا 2028، على أن يساعده زميله السابق في المنتخب الهولندي بودوين زيندين، والدولي البلجيكي السابق مارتن مارتينز.