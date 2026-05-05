تعيين الألماني إيدين تيرزيتش مدربا لأتلتيك بلباو

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن أتلتيك بلباو الإسباني، الثلاثاء، تعيين الألماني إيدين تيرزيتش مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028، خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي.

وقال النادي الباسكي في بيان: "وافق إدين تيرزيتش على تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو للموسمين المقبلين، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028".

وسبق لتيرزيتش، 43 عاما، تدريب بوروسيا دورتموند، حيث قاده في 125 مباراة في فترتين، وفاز معه بكأس ألمانيا 2021، وكاد أن يحرز لقب الدوري الألماني 2023، وصعد به إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وقبل توليه تدريب الفريق، اكتسب تيرزيتش خبرة في أكاديمية النادي وقسم العمليات الكروية، كما عمل مساعدا للمدرب في وست هام الإنجليزي وبشيكطاش التركي.

وسيتم تقديم تيرزيتش رسميا مدربا جديدا للفريق مع بداية الموسم الجديد، حيث لا يزال هناك أربع مباريات متبقية في الموسم الحالي أمام بلباو، الذي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

في المقابل، سينهي فالفيردي، 62 عاما، حقبته الثالثة مع الفريق، والذي قاده في 500 مباراة بالفوز الأخير على ألافيس بنتيجة 4-2 في الليغا، ليظل لديه فرصة لإنهاء الموسم بالتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.