تشيلسي يواصل نتائجه الكارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



واصل فريق تشيلسي سلسلة مبارياته الكارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تكبده للخسارة السادسة تواليا على يد ضيفه نوتينغهام فورست بثلاثية لهدف، الاثنين، في الجولة 35 للمسابقة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد "البلوز" عند 48 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع بفارق الأهداف عن فولهام العاشر، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن المراكز الخمس الأولى، لتتبدد آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم.

في المقابل، واصل نوتينغهام فورست رحلة هروبه من دوامة الهبوط، محققا انتصاره الثالث تواليا ليحافظ على سلسلته الخالية من الهزائم للمباراة العاشرة تواليا بجميع المسابقات، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة معززا مكانه في المركز 16.

بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج"، جاءت مثالية للضيوف حيث تمكنوا من التقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عبر النيجيري تايو أوونيي برأسية، مستفيدا من تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي ديلاني باكوا.

وضاعف البرازيلي إيغور جيسوس النتيجة لنوتينغهام فورست بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد بعد قيام الفرنسي مالو غوستو بعرقلة أوونيي داخل المنطقة.

وتعرض مهاجم تشيلسي الشاب جيسي ديري (18 عاما) لاصطدام قوي في الرأس، خلال مشاركته الأولى في الدوري الممتاز، ليغادر على محفة بعد تركيب قناع للأكسجين بوجهه إثر فقدانه الوعي، في مشهد مفزع قبل نهاية الشوط الأول.

وأهدر تشيلسي فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 10+45، بعد أن أضاع كول بالمر ركلة جزاء للبلوز، بعد تصدي رائع من الحارس البلجيكي ماتز سيلس، لينتهي الشوط الأول بتقدم نوتينغهام فورست بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، ازدادت معاناة الفريق اللندني بعد أن تلقى هدفا ثالثا في الدقيقة 52، عندما تابع أوونيي الكرة في الشباك من تمريرة عرضية لمورغان غيبس-وايت، قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدفا للبرازيلي جواو بيدرو من رأسية بداعي التسلل.

لكن جواو بيدرو عاد ليعوض الهدف الملغي، بإحراز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 3+90 بتسديدة مقصية من مسافة قريبة، بعد تمريرة بالرأس من الإسباني مارك كوكوريلا.

