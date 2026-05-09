قدم.. تشيلسي ينهي سلسلة هزائمه المتتالية في الدوري الإنجليزي بتعادله أمام ليفربول بهدف لمثله في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أوقف فريق تشيلسي سلسلة خسائره المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فرض نتيجة التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه ليفربول، السبت، على ملعب "أنفيلد" في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، القادم من خسارة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، إلى 59 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا الذي يلعب غدا الأحد مع بيرلني.



في المقابل، حصد تشيلسي أول نقطة بعد ست هزائم متتالية في الدوري، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع.

منح الهولندي رايان غرافنبيرخ التقدم لصاحب الأرض بتسديدة رائعة مقوسة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى فيليب يورغنسن، حارس تشيلسي، في الدقيقة السادسة.

وأدرك تشيلسي التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول عبر الأرجنتيني إنزو فرنانديز بتسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم وارتدت إلى داخل المرمى.

وأنقذ حكم الفيديو المساعد ليفربول من هدف كول بالمر في بداية الشوط الثاني بداعي وجود تسلل على مارك كوكوريا، مدافع تشيلسي، كما أُلغي هدف لليفربول بعد ذلك بقليل سجله كورتيس جونز بسبب تسلل على الهولندي كودي غاكبو.

وتألق حارس تشيلسي بالتصدي لتسديدة دومينيك سوبوسلاي قبل أن يطلق اللاعب نفسه محاولة أخرى بعيدة المدى اصطدمت بالقائم، فيما ارتطمت رأسية فان دايك بالعارضة في آخر فرصة حقيقية لليفربول.