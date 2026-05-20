قدم.. تشيلسي يعمق جراح توتنهام في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

عمق فريق تشيلسي جراح ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد، الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" في ختام الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد توتنهام عند 38 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين أمام وست هام يونايتد صاحب المرتبة الثامنة عشرة، وباتت وضعيته معقدة في صراع الهبوط قبل الجولة الختامية.

في المقابل، حقق تشيلسي فوزه الأول بعد سبع مباريات (6 خسائر وتعادل واحد) ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، ويواصل صراعه لتحسين مركزه قبل مواجهة سندرلاند الأخيرة.

وكاد أصحاب الأرض أن يتعرضوا لبداية كارثية عندما أخطأ المدافع الهولندي جوريل هاتو في تمريرة خلفية خاطئة، مما أدى إلى خداع روبرت سانشيز، لكن لحسن الحظ مرت الكرة بجوار القائم.

وتمكن النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من افتتاح التسجيل للبلوز في الدقيقة 18، بعدما تلقى تمريرة من البرتغالي بيدرو نيتو، ليسدد كرة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح البرازيلي الشاب أندري سانتوس في تعزيز التقدم، محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 67، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة مميزة من فيرنانديز.

وقلص توتنهام الفارق عندما سجل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 74، عندما تلقى تمريرة نموذجية بالكعب من البديل السنغالي بابي متار سار، ليحولها في الشباك من مسافة قريبة.