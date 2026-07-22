بعقد يمتد حتى صيف 2033 قادما من أستون فيلا مقابل رسوم انتقال بلغت 137.3 مليون يورو..

قدم.. تشيلسي يضم مورغان روجرز في صفقة قياسية للاعب إنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2033 قادما من أستون فيلا مقابل رسوم انتقال بلغت 137.3 مليون يورو..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما من أستون فيلا، بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2033، مقابل رسوم انتقال قياسية بريطانية بلغت 137.3 مليون يورو.

وقال النادي اللندني في بيان: "يسر تشيلسي أن يعلن عن التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي مورغان روجرز من أستون فيلا".

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية، بلغت قيمة الصفقة 137.3 مليون يورو.

وأضاف أن المهاجم البالغ 23 عاما وقع عقدا مع الفريق حتى عام 2033، وسينضم إلى تشكيلة المدرب تشابي ألونسو استعدادا لموسم 2026-2027.

كان روجرز مرتبطا بقوة بالانتقال إلى أرسنال، لكن تشيلسي نجح في خطف الصفقة ليجلب اللاعب إلى قلعة "ستامفورد بريدج"، بعد ساعات من وصول اللاعب إلى لندن عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026.

وأصبح روجرز أغلى صفقة للاعب إنجليزي في التاريخ، متجاوزا الرقم القياسي للانتقالات الذي سجل في وقت سابق من فترة الانتقالات هذا الموسم بعد انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي البالغ 136 مليون يورو.

كما أصبح لاعب الوسط الدولي أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي، متجاوزا مبلغ 126 مليون يورو الذي أنفق على لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز عام 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وانضم روجرز، الذي كان لاعبا سابقا في أكاديمية مانشستر سيتي للشباب، إلى أستون فيلا قادما من ميدلسبره في فبراير/ شباط 2024 في صفقة بلغت قيمتها 9.4 ملايين يورو.

وبسبب بند يمنح ميدلسبره 20 بالمئة من أي ربح يحققه فيلا من بيع روجرز في المستقبل، سيربح نادي البطولة ما لا يقل عن 24 مليون يورو من انتقاله إلى تشيلسي، اعتمادا على عدد الإضافات التي تم تفعيلها في فيلا بارك.

وسجل روجرز 21 هدفا في 85 مباراة بالدوري مع فريق أوناي إيمري وساهم بشكل كبير مع الفريق الذي فاز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وشارك في 22 مباراة مع المنتخب الإنجليزي الأول، وسجل هدفا واحدا، وكان جزءا من منتخب "الأسود الثلاثة" الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم 2026 حيث شارك في سبع مباريات.

ويعد روجرز ثاني لاعب يغادر فيلا هذا الأسبوع بعد انتقال يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد مقابل 41 مليون يورو، لكنه ضم الدولي السويسري يوهان مانزامبي من فرايبورغ والبرازيلي جواو غوميز من ولفرهامبتون مقابل ما يقارب من 100 مليون يورو للثنائي.