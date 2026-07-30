قدم.. تشيلسي يضم المدافع الفرنسي لاكروا حتى 2032 قادما من كريستال بالاس في صفقة بقيمة 60.70 مليون يورو..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي ماكسينس لاكروا بعقد يمتد حتى صيف 2032، قادما من كريستال بالاس في صفقة بلغت قيمتها 60.70 مليون يورو.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن لاكروا، البالغ من العمر 26 عاما، وقع عقدا طويل الأمد مع "البلوز"، وسينضم إلى زملائه الجدد قبل انطلاق موسم 2026-2027.

ويعد لاكروا ثالث صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع مورغان روجرز وماركو باليسترا، استعدادا للموسم الأول تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وانضم المدافع الفرنسي إلى كريستال بالاس قادما من فولفسبورغ الألماني في عام 2024 مقابل 18 مليون يورو، وسرعان ما فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الفريق بقيادة المدرب أوليفر غلاسنر.

وخاض لاكروا 98 مباراة مع كريستال بالاس في مختلف المسابقات خلال موسمين، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، وهو أول لقب أوروبي كبير في تاريخ النادي.

كما كان ضمن قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026، وشارك في ثلاث مباريات، بينها مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، التي خسرها منتخب "الديوك".