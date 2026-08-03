بعقد لمدة عامين حتى 2028، في عاشر صفقات النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية

قدم.. تشيلسي يضم الدولي المخضرم جوردان هندرسون بعقد لمدة عامين حتى 2028، في عاشر صفقات النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول

أعلن تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي المخضرم جوردان هندرسون، للانضمام إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم لمدة عامين، حتى صيف 2028، بعد موافقة اللاعب على إنهاء عقده مع برينتفورد.

وقال النادي اللندني، في بيان: "يسر نادي تشيلسي أن يعلن التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون".

وتابع: "وقّع لاعب خط الوسط، الذي فاز بثمانية ألقاب في مسيرته، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، عقدا لمدة عامين مع البلوز، وسينضم إلى زملائه الجدد في الفريق قبل انطلاق موسم 2026-2027".

وخاض لاعب خط الوسط الإنجليزي، البالغ من العمر 36 عاما، 463 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت معظمها مع ليفربول، الذي انضم إليه بعدما شق طريقه إلى الفريق الأول لسندرلاند في سن مبكرة.

كما سبق له اللعب لفترات في السعودية ومع أياكس، قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، حيث خاض 34 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وحصل على استدعاء إلى منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم.

ويُعد هندرسون عاشر صفقة للبلوز تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بعد مورغان روجرز، وداني ويلبيك، وفالنتين باركو، وماكسينس لاكروا، وماركو باليسترا، وجيوفاني كويندا، وإيمانويل إميغا، ودينر، وداستان ساتباييف.

وفيما يتعلق بالرحيل، وافق كومو الإيطالي، الاثنين، على صفقة تزيد قيمتها على 35 مليون يورو للتعاقد مع مدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه.

