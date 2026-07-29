اتحاد "كونكاكاف" أعرب عن قلقه البالغ لغياب الإجراءات القانونية، فيما أبدى الاتحادان الفرنسي والإنجليزي تحفظات على الخطط..

قدم.. تزايد الانتقادات لخطط "الفيفا" بيع أسهم لمستثمرين خارجيين اتحاد "كونكاكاف" أعرب عن قلقه البالغ لغياب الإجراءات القانونية، فيما أبدى الاتحادان الفرنسي والإنجليزي تحفظات على الخطط..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تزايدت الانتقادات الموجهة إلى خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لبيع أسهم إلى مستثمرين خارجيين، حيث أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الأربعاء، عن قلقه البالغ بشأن غياب الإجراءات القانونية الواجبة.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الكونكاكاف: "لم يتم إبلاغ الاتحاد بهذه المسألة إلا من خلال التقارير الإعلامية، ثم من خلال بيان صحفي لاحق، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة".

وتابع: "نشارك الكثيرين في منطقتنا وفي عالم كرة القدم خيبة أملهم من تصميم هذا المستوى من التفاصيل ونشره علنا قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية وأصحاب المصلحة المعنيين. بصفتنا قادة في عالم كرة القدم، فنحن حماة اللعبة".

وأضاف: "يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية وكل اتحاد عضو مسؤولية جماعية تتمثل في العمل دائما بما يخدم مصالح الرياضة على أفضل وجه. يجب أن يسترشد كل قرار نتخذه بالحوكمة الرشيدة والعمليات القوية والإدارة طويلة الأجل".

ويأتي بيان "كونكاكاف" بعد ساعات قليلة من بيان مماثل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي أبدى غضبه الشديد من هذه الخطوة متهما "الفيفا" بتجاوز "الخطوط الحمراء التي لا ينبغي للمؤسسات الحاكمة لكرة القدم عبورها أبدا".

كما أبدى الاتحادان الفرنسي والإنجليزي تحفظاتهما أيضا على المشروع، حيث قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، الذي يحتفظ بعلاقات قوية مع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، إن منظمته لم يتم إبلاغها أيضا بتفاصيل تلك الخطوة من جانب الفيفا.

وصرح ديالو في تصريح لإذاعة إنتر الفرنسية: "نحن كاتحادات أعضاء، لم نكن مشاركين، ونفتقر إلى المعلومات المحددة اللازمة لإبداء الرأي في مسائل أساسية لمستقبل كرة القدم".

كما أدلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ببيان بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال فيه: "لم نكن على علم بهذا الاقتراح على الإطلاق، وليس لدينا أي تفاصيل جوهرية، بما في ذلك ماهية الاقتراح في الواقع والشروط المرفقة به".

وتابع: "استنادا إلى المعلومات المحدودة، نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة للوصول إلى هذه النقطة، والمضمون والمبادئ الظاهرة المعنية".

وأضاف: "عندما يتم نشر الاقتراح بالطريقة الكاملة والشفافة التي وعد بها الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن، سنوضح وجهة نظرنا ونقدم المزيد من التعليقات".

وبحسب عدة تقارير فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يسعى لعقد اجتماع طارئ مع اتحاداته الأعضاء الـ55 هذا الأسبوع لمناقشة اقتراح الفيفا واتخاذ قرار مناسب لمواجهته.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يخطط لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة مسابقاته وفي مقدمتها كأس العالم، وسيطرح حصصا تصل إلى 20 بالمئة فيها للمستثمرين الخارجيين.

ويعتزم الفيفا منح كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا فرصة الحصول على تمويل لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار.

وبموجب الخطة، سيقوم الفيفا بإنشاء شركة خاصة "فيفا فوروارد إنتربرايس" للإشراف على العمليات التجارية والفعاليات.

وسيحتفظ الفيفا بالسيطرة على المشروع، لكنه سيعرض حصص أقلية فيه على مستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

ويثير هذا الأمر مخاوف من أن يتم منح الكثير من النفوذ في مسابقات الفيفا للمستثمرين من القطاع الخاص، مما قد يؤدي إلى توسع هائل في كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، وسيكون لذلك تأثير على جدول مباريات كرة القدم، الذي يعاني بالفعل من ضغط كبير.