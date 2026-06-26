قدم.. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز على الولايات المتحدة

لوس أنجلوس / الأناضول

تغلب المنتخب التركي على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-2، الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، ليودع الأول البطولة بعدما حصد أول انتصار له وأنهاها برصيد ثلاث نقاط.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس، أنهى المنتخب التركي شوطها الأول متقدما 2-1، حيث سجل أهداف تركيا كل من أردا غولر، وأوركون كوكتشو، وقآن أيهان، الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي للمباراة.

وكان المنتخب التركي خسر مباراتيه الأوليين أمام أستراليا وباراغواي، قبل أن يحقق أول فوز له في البطولة وينهي مشاركته برصيد ثلاث نقاط، فيما تصدر المنتخب الأمريكي المجموعة برصيد ست نقاط، ليواجه البوسنة والهرسك في دور الـ32.

وفي سياق متصل، أصبح أردا غولر أصغر لاعب تركي يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم، بعدما هز الشباك بعمر 21 عاما و120 يوما، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله أمره بلاز أوغلو، والذي سجل هدفه في مونديال 2002 بعمر 21 عاما و275 يوما أمام كوستاريكا.

وحظيت المباراة بحضور 70 ألفا و492 متفرجا، بحسب الإحصاءات الرسمية.