قدم.. بيريز يدعو لانتخابات في ريال مدريد ويعلن ترشحه للرئاسة مؤكدا أنه لن يستقيل رغم خروج الفريق الأول لكرة القدم بموسم صفري

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الثلاثاء، أنه لن يستقيل من منصبه رغم الموسم الصفري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة سيترشح فيها لذات المنصب.

وقال بيريز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس إدارة النادي: "آسف لأن أعلن أنني لن أستقيل، لكنني سأدعو إلى انتخابات. لماذا أدعو إلى انتخابات؟ لأنني عملت منذ عام 2000 كي يصبح الأعضاء مالكي النادي".

وشكا بيريز من "حملة" إعلامية تستهدفه، ساخرا من تقارير عن إصابته بالسرطان في مراحله الأخيرة، قائلا: "لو كنت مصابا بالسرطان، لتوجب علي الذهاب إلى مركز متخصص، صحتي ممتازة".

وتابع: "يقولون إنني متعب وإنني مسن، لن أرحل، وسأدافع عن أعضاء ريال مدريد، تم افتعال وضع عبثي ضد ريال مدريد وضدي، لا يمكننا الفوز دائما، لكننا لا نقبل بذلك، يستغلون هذا الوضع لمهاجمتي".

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من يهتم لأمري، ما زلت رئيسا للنادي وشركتي، التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار يورو سنويا".



وتحدث بيريز عن "جهات تسعى إلى السيطرة على النادي، لكنها لم تنجح"، وزاد: "أولا، الإعلام، الذي يتحدث عن فوضى في نادينا، لو قال هذا الكلام لأوروبا، لاعتقدوا بأنه سخيف، بعد كل الألقاب والنجاحات التي حققناها. ثم هناك الألتراس، الذين لن نسمح لهم بالعودة إلى الملعب أبدا".

وأوضح: "أنا أول من يسعى إلى الفوز بكل شيء، خلال رئاستي، أحرزنا 37 لقبا في كرة القدم و29 في كرة السلة، أريد أن أتحدث عن كل هؤلاء الذين يديرون حملات انتخابية من وراء الكواليس".

واستطرد: "أدعو كل من يرغب بالترشح إلى فعل ذلك، سأترشح للدفاع عن مصالح أعضاء ريال مدريد. لن يرهبونني، فهم يمنحونني الكثير من الطاقة".



وتطرق رئيس ريال مدريد إلى قضية مدفوعات برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا، قائلا: "أضخم فضيحة في التاريخ، دفعوا طيلة عقدين".

وأفاد: "الآن، في هذا العقد الثالث، الحكام هم أنفسهم، سنقدم ملفا مفصلا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كي يتمكن من معالجة هذه المشكلة من جذورها وتسوية القضية لما فيه خير كرة القدم العالمية".

ونوه بأن ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ العالم، والنادي الأعلى قيمة بحسب مجلة فوربس.

وخرج ريال مدريد خالي الوفاض هذا الموسم بعد أن حل ثانيا في الدوري الإسباني خلف برشلونة، كما خسر أمامه في نهائي كأس السوبر الإسباني، وخرج أمام ألباسيتي المتواضع في كأس الملك، كذلك خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بهزيمته أمام بايرن ميونخ.