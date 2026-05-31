قدم.. بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية لمنتخب الجزائر في مونديال 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، الأحد، عن القائمة النهائية المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت خالية من أي مفاجآت.

ويعود منتخب الجزائر للنهائيات العالمية بعدما غاب عن النسختين الماضيتين في عام 2018 بروسيا، و2022 في قطر، حيث كان آخر ظهور له في مونديال 2014 في البرازيل حين وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة في تاريخه.

وفضل بيتكوفيتش ضم الحارس لوكا زيدان، حارس غرناطة الإسباني، ولاعب الوسط هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، رغم الشكوك التي لاحقتهما بسبب الإصابة، لكن هناك مؤشرات لاكتمال جاهزيتهما قبل انطلاق المونديال.

في المقابل، شهدت القائمة غياب لاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، الذي لعب الموسم الماضي مع دينامو زغرب على سبيل الإعارة، إضافة إلى مهاجم الشمال القطري بغداد بونجاح، وهي اختيارات بدت منسجمة مع توجهات المدرب منذ بداية الإعداد للمونديال.

ويعتمد بيتكوفيتش بشكل أساسي على القائد رياض محرز وحسام عوار لقيادة الخط الهجومي، في وقت يواصل فيه "محاربو الصحراء" تحضيراتهم داخل الجزائر، قبل السفر إلى روتردام لمواجهة منتخب هولندا وديا، الأربعاء المقبل.

وبعد ذلك، يشد المنتخب الجزائري الرحال إلى كانساس سيتي، حيث يخوض آخر اختبار ودي أمام منتخب بوليفيا في 10 يونيو/حزيران، أي قبل يوم واحد من انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة يوم 16 يونيو المقبل، بمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا الأردن والنمسا.

وضمت قائمة "الخضر" في حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل.

خط الدفاع: رفيق بلغالي، ريان آيت نوري، سمير شرقي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أشرف عبادة، خوان حجام، زين الدين بلعيد، محمد أمين توغاي.

خط الوسط: هشام بوداوي، نبيل بن طالب، رامز زروقي، ياسين تيطراوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز، أمين غويري، محمد عمورة، عادل بولبينة، فارس غجيميس، أنيس حاج موسى، نذير بن بوعلي.

احتياط: الحارس عبد اللطيف رمضان.