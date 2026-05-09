قدم.. بوروسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حسم فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بفوزه الثمين على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثية لهدفين، الجمعة، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في افتتاح الجولة 33.

ورفع "أسود الفيستفاليا" بهذا الفوز رصيدهم إلى 70 نقطة ليضمن الفريق وصافة جدول ترتيب أندية المسابقة للمرة الخامسة في آخر 8 سنوات، موسعا الفارق إلى 8 نقاط أمام لايبزيغ الثالث، الذي يستضيف سانت باولي السبت.

في المقابل، أخفق آينتراخت فرانكفورت للمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز (3 هزائم وتعادل) ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الثامن، وتتضاءل آماله في حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

افتتح فرانكفورت التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق الشوط الأول عبر التركي جان يلماز أوزون، بتسديدة بالقدم اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من السوري محمود داود.

لكن بوروسيا دورتموند نجح في قلب تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إلى تقدم، بعد أن سجل هدفين في غضون 4 دقائق عبر الغيني سيهرو جيراسي ونيكو سكلوتيربيك في الدقيقتين 42 و1+45.

وفي الشوط الثاني، عزز الإيطالي صامويل إيناسيو بيا تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، لكن جوناثان بوركاردت تمكن من تقليص الفارق للضيوف بإحراز الهدف الثاني لآينتراخت قبل ثلاث دقائق من النهاية.