قدم.. بورنموث يوقف مدافعه الإسباني أليكس خيمينيز للتحقيق بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تواصله مع فتاة قاصر مع تعليق خادش

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

استبعد بورنموث الإنجليزي، الجمعة، مدافعه الإسباني أليكس خيمينيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من تشكيلته ريثما يتم التحقيق في منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على ذلك، لن يشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي وصل من ميلان الصيف الماضي، في مباراة فولهام خارج ملعبه في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وقال النادي في بيان: "نادي بورنموث لكرة القدم على علم بالمنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن الظهير الأيمن، أليكس خيمينيز".

وتابع: "يدرك النادي خطورة الأمر ويجري التحقيق فيه حاليا، ونتيجة لذلك، لن يتم إدراج أليكس في تشكيلة الفريق لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا (السبت) ضد فولهام، ولن يصدر النادي أي تعليق آخر في هذا الوقت".

وانضم خيمينيز في البداية على سبيل الإعارة لبورنموث قبل أن يوقع عقدا دائما، بموجب اتفاقية تمتد حتى عام 2031، حيث شارك في 32 مباراة مع بورنموث هذا الموسم وسجل هدفا واحدا، في الفوز 3-2 على أرضه ضد ليفربول .

وانتشرت في الساعات الأخيرة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر، على ما يبدو، تواصله مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، قبل أن ينشر صورة شخصية التقطها من داخل سيارته مع تعليق خادش.

