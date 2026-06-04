قدم.. بنفيكا البرتغالي يقول إن رحيل مورينيو سيكلفه 15 مليون يورو بعد إعلان فلورنتينو بيريز مرشح رئاسة ريال مدريد تعاقده مع المدرب البرتغالي في حال فوزه بولاية جديدة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، الخميس، أن ريال مدريد الإسباني سيضطر إلى دفع 15 مليون يورو لضم مدربه جوزيه مورينيو، وهو قيمة بند فسخ العقد الخاص بالمدرب البرتغالي الممتد حتى صيف 2027.

وقال بنفيكا، في بيان، إن بيريز، أعلن كجزء من حملته الانتخابية لانتخابات رئاسة ريال مدريد المقرر إجراؤها الأحد المقبل، "نيته الراسخة" في تعيين مورينيو، في حال إعادة انتخابه.

وأضاف: "في حال حدوث هذا السيناريو، سيجري التعيين مقابل مبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يعادل بند إنهاء العقد الوارد في عقد العمل الرياضي الحالي".

وتعهد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بإعادة مورينيو إلى البرنابيو، بعد 13 عاما من مغادرته النادي في عام 2013، وذلك في سعيه لإعادة انتخابه في نهاية هذا الأسبوع.

وظهر مورينيو بالفعل في مقطع مصور على حساب بيريز على إنستغرام، مؤكدا استعداده للعودة إلى النادي الذي انضم إليه لأول مرة في عام 2010.

وفي وقت سابق من الخميس، صرح بيريز، لصحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، بأن مورينيو والفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، سيكونان أول اثنين يوقعان معه في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة على رأس النادي الإسباني.

وكانت تقارير إعلامية سابقة، أشارت إلى أن الأمر قد يكلف العملاق الإسباني ما لا يقل عن 3 ملايين يورو، وهو ما جرى دحضه بصدور بيان بنفيكا.

وخلال فترة ولايته السابقة مع ريال مدريد التي امتدت 3 سنوات منذ 2010 وحتى 2013، فاز مورينيو (63 عاما) بلقب واحد في الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وسيكون تعيين مورينيو، المثير للجدل بمثابة مقامرة من جانب بيريز، بعد أن أنهى "لوس بلانكوس" الموسم بدون أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي.

لكن بيريز، يرى أن مورينيو، هو الرجل القادر على إعادة بعض الانضباط إلى غرفة الملابس المنقسمة، التي يروج أن سلطة اللاعبين قد خرجت عن السيطرة فيها.

وانضم مورينيو إلى بنفيكا في سبتمبر/أيلول 2025 بعد إقالته من تدريب فنربهتشه التركي، وقادهم إلى موسم دوري خال من الهزائم، على الرغم من أنهم أنهوا الموسم في المركز الثالث فقط، ويتبقى له عام واحد في عقده.