الذي ينتهي في 31 يوليو الجاري ..

قدم.. بلجيكا تقرر عدم تجديد عقد مدربها رودي غارسيا الذي ينتهي في 31 يوليو الجاري ..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الاثنين، عدم تجديد عقد الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب الأول، بعد أيام من إقصاء الفريق من ربع نهائي كأس العالم 2026.



وقال الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني: "لن يقوم رودي غارسيا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بتمديد العقد الذي ينتهي في 31 يوليو/ تموز 2026".



وتولى غارسيا( 62 عاما)، تدريب المنتخب البلجيكي في 1 فبراير/ شباط 2025، خلفا لدومينيكو تيديسكو، بعقد يمتد 18 شهرا.



وقاد المدرب الفرنسي بلجيكا في 20 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارا و6 تعادلات، مقابل هزيمتين.

وضمن المنتخب البلجيكي تحت قيادته البقاء في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، كما تأهل إلى كأس العالم 2026.



وودعت بلجيكا المونديال من ربع النهائي، عقب خسارتها 1-2 أمام إسبانيا، التي توجت لاحقا باللقب.



ومع انتهاء عقده، سيصبح غارسيا المدرب الـ17 الذي يغادر منصبه بين مدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، في رقم قياسي غير مسبوق.



وسبق لغارسيا تدريب روما وليون والنصر السعودي ونابولي.

