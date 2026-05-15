قدم.. بشيكطاش يقلب تأخره إلى تعادل ثمين أمام ريزة سبور بهدفين لمثلهما في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قلب فريق بشيكطاش تأخره بهدفين دون رد أمام مضيفه ريزة سبور إلى تعادل بنتيجة 2-2 الجمعة، على ملعب "تشايكور ديدي"، في افتتاح الجولة الـ34 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة واحدة، حيث رفع بشيكطاش القادم من الخسارة أمام طرابزون سبور في الجولة الماضية 1-2، رصيده إلى 60 نقطة، لينهي المسابقة في المركز الرابع.

في المقابل، رفع ريزة سبور، الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام أيوب سبور برباعية نظيفة في الجولة الماضية أيضا، رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد، إذ افتتح الغامبي علي سووي التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من المالي موديبو ساغنان.

وضاعف اللاعب نفسه النتيجة لريزة سبور في الدقيقة 31، عندما قابل تمريرة عرضية من الاسكتلندي أديدير ميبودي بعد هجمة مرتدة سريعة، ليحولها برأسية متقنة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق بشيكطاش ليتمكن البديل البرتغالي جوتا سيلفا من تقليص الفارق في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من أوركون كوكتشو.

وأدرك البديل الآخر التشيكي فاتسلاف تشيرني التعادل للضيوف بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من البنيني جونيور أولايتان.