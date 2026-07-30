بعد أن كرر تفوقه على ميتيلاند الدنماركي بالفوز 2-0 في إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة

قدم.. بشيكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي بعد أن كرر تفوقه على ميتيلاند الدنماركي بالفوز 2-0 في إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حجز فريق بشيكطاش التركي مقعده في الدور الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدفين دون رد، الخميس، في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وكرر الفريق التركي تفوقه على منافسه الدنماركي بعد أن سبق وفاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه "توبراش" بإسطنبول الأسبوع الماضي بهدف دون رد، ليتأهل بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 3-0.

بهذه النتيجة، ضرب بشيكطاش موعدا في الدور التالي مع هراديتس كرالوفيه التشيكي، الذي تأهل للدور نفسه على حساب ترومسو النرويجي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، رغم المحاولات الجادة من الفريقين لأخذ زمام المبادرة الهجومية، وكانت أخطر فرص هذا الشوط لأصحاب الأرض بتسديدة من الغيني فرانكولينو دجو التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني، تلقى فريق ميتيلاند ضربة موجعة بعد طرد مدافعه الكرواتي مارتن إيرليتش في الدقيقة 53 لحصوله على الإنذار الثاني إثر ارتكابه خطأ ضد الكوري الجنوبي هيون غيو أوه.

واستغل بشيكطاش تفوقه العددي ليفتتح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 70 عبر الكوسوفي ميلوت راشيكا، بعد دقيقة من نزوله بديلا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة البنيني جونيور أولايتان.

وحسم أوركون كوكتشو الفوز للفريق التركي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تعرض إلهان فاكيلي للعرقلة داخل المنطقة من جانب راسموس كريستنسن.