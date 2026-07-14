قدم.. بشيكطاش يتفاوض رسميا مع أرسنال لضم لياندرو تروسارد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن بشيكطاش التركي، الثلاثاء، بدء مفاوضاته الرسمية مع أرسنال الإنجليزي لضم لاعب كرة القدم الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، إذ من المقرر أن يصل اللاعب إلى إسطنبول مساء.

وقال النادي التركي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن "المفاوضات بدأت مع لاعب كرة القدم المحترف لياندرو تروسارد وناديه، نادي أرسنال لكرة القدم، بشأن انتقاله الدائم".

خاض تروسارد، البالغ من العمر 31 عاما، 174 مباراة مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من برايتون في يناير/كانون الثاني 2023، وسجل 36 هدفا كما قدم 34 تمريرة حاسمة.

ولعب تروسارد دورا محوريا في فوز أرسنال بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاما، فقد سجل هدف الفوز في مباراة حاسمة ضد وست هام يونايتد في نهاية الموسم، كما صنع هدف كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ينتهي عقد الجناح البلجيكي، الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 قبل أن يودع الفريق المنافسات من ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2، صيف العام المقبل مع ناديه اللندني، لذا قرر بيعه بدلا من رحيله مجانا.

ويعد تروسارد الصفقة السادسة المحتملة للنادي التركي بعد إتمام التعاقد في فترة سابقة مع الفرنسي قاسم واتارا، والألماني ألكسندر نوبل، وإلهان فكيلي، ودوغان ألمدار، وصالح أوزجان.