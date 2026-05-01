قدم.. بشيكطاش يتجاوز غازي عنتاب ويعزز موقعه في المربع الذهبي بالفوز بهدفين نظيفين في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري التركي الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

عزز فريق بشيكطاش موقعه في المربع الذهبي بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، بتغلبه على مضيفه غازي عنتاب بهدفين نظيفين، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة رفع بشيكطاش، القادم من خسارة أمام صامصون سبور 1-2 وتعادل مع فاتح قرة جمرك في الجولتين الماضيتين، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع مبتعدا بفارق 8 نقاط أمام باشاك شهير الخامس، الذي يملك مباراة أقل.

في المقابل، تلقى غازي عنتاب خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات والثالثة عشرة في المسابقة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة، في المركز العاشر مؤقتا.

وحسم الضيوف نتيجة الفوز في الشوط الأول، بتسجيل هدفي اللقاء إذ تقدم المدافع البرتغالي تياغو ديجالو بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة برأسية، بعد ركلة ركنية نفذها الألباني كريستيان أسلاني.

وضاعف أسلاني النتيجة لبشيكطاش في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تعرض البرتغالي الآخر جواو سيلفا للعرقلة داخل المنطقة من جانب الحارس ظافر غورغان.

وفي مباراة أخرى، تغلب ريزة سبور على ضيفه قونية سبور بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن قونية صاحب المركز التاسع.

سجل للفائز كل من كاظم لاتشي ​​والاسكتلندي أديدير ميبودي والأنغولي لويدي أوغوستو في الدقائق 18 و58 و65، فيما سجل للخاسر الكوري الجنوبي جين هو والكونغولي يهوان أندزوانا في الدقيقتين 16 و89.