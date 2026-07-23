بالفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي..

قدم.. بشيكطاش التركي يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي بالفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حسم فريق بشيكطاش التركي جولة الذهاب أمام ضيفه ميتلاند الدنماركي في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، الخميس، على ملعب "توبراش"، في إسطنبول.

ويقام لقاء الإياب لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث في الدنمارك في 30 يوليو/ تموز 2026، لمواجهة المتأهل من مباراة ترومسو النرويجي وهراديتس كرالوفيه التشيكي.

دخل أصحاب الأرض اللقاء باندفاع هجومي ولاحت للاعبيه العديد من الفرص للتسجيل، قبل أن يتعرض الضيوف لضربة موجعة بعد طرد لاعبهم النيجيري فرايداي إيتم في الدقيقة 15 بسبب تدخله القوي على البرتغالي تياغو داخالو.

واستغل بشيكطاش تفوقه العددي لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 عبر أوركون كوكتشو، عندما تلقى تمريرة من التشيكي فاتسلاف سيرني، ليسدد كرة متقنة بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وكاد بشيكطاش أن يسجل هدفا ثانيا، عندما أرسل إلهان فاكيلي عرضية من الجناح الأيسر إلى منطقة الجزاء، لكن تسديدة البنمي أمير موريلو تصدى لها الحارس أولافسون، لتصطدم بالعارضة وترتد إلى داخل الملعب.

وفي الشوط الثاني، واصل بشيكطاش تفوقه وتوالت محاولاته لكنها افتقدت الفاعلية، بينما كاد الضيوف أن يسجلوا هدف التعادل في الدقيقة 79، بعدما سدد فيليب بيلينج كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء لكن الألماني ألكسندر نوبل، حارس بشيكطاش، تصدى للكرة ببراعة.