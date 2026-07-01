قدم.. برشلونة يمدد عقد مدافعه الدنماركي كريستنسن لموسمين

إسطنبول / أحمد حسن/ الأناضول

مدد نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عقد مدافعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن، الأربعاء، لمدة موسمين إضافيين حتى صيف 2028.

وقال النادي الكتالوني في بيان: "توصل نادي برشلونة وأندرياس كريستنسن إلى اتفاق لتمديد عقد المدافع الدنماركي، مما يبقيه في النادي حتى 30 يونيو/ حزيران 2028".

ويخوض كريستنسن (30 عاماً) موسمه الخامس مع برشلونة منذ انضمامه من تشيلسي في صيف 2022، وأصبح عنصراً أساسياً في الفريق.

وخلال مواسمه الأربعة، شارك في 98 مباراة مع الفريق الكتالوني، وتُوّج بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وتأثر كريستنسن خلال موسم 2025-2026 بالإصابات، إذ تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أشهر، قبل أن يعود في نهاية الموسم ويشارك في المباراة الأخيرة من الدوري خارج أرضه أمام فالنسيا نهاية مايو/ أيار الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، وافق كريستنسن على تخفيض راتبه بنسبة 50 بالمئة للبقاء في برشلونة، علما بأنه كان يتقاضى نحو 12 مليون يورو.