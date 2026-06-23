بعد فترة إعارة قضاها مع النادي الكتالوني قادما من الأهلي المصري

قدم.. برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم بعد فترة إعارة قضاها مع النادي الكتالوني قادما من الأهلي المصري

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، ضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بصفة نهائية من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى صيف 2029، بعد ستة أشهر قضاها معارا في صفوف النادي الكتالوني.

وقال النادي الكتالوني في بيان: "أبلغ نادي برشلونة النادي الأهلي بتفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم، وسينضم المهاجم المصري إلى النادي بشكل نهائي، وسيوقع عقدا يمتد لثلاثة مواسم، حتى 30 يونيو 2029".

وانضم عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاما، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي تفعيل بند الشراء عقب المستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما.

وسجل اللاعب أول أهدافه بقميص برشلونة في 8 مارس/ آذار الماضي خلال التعادل 2-2 أمام هويسكا، قبل أن يشارك في تسع مباريات بالدوري مسجلا ستة أهداف، بينها ثلاثية في الفوز 9-0 على مونت كارلو، في المباراة التي حسم خلالها الفريق لقب دوري الدرجة الثانية.

كما خاض مباراتين في كأس ملك إسبانيا للشباب، التي أنهى برشلونة منافساتها وصيفا.

ويتواجد عبد الكريم حاليا مع المنتخب المصري المشارك في كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشارك في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة.